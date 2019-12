Quête n°90 : Shazam !

Sur leur route vers Ereknor, nos aventuriers se sont un peu trop attardés dans la petite bourgade de Dol Lit, le village voisin à Dol Lance, et les voilà cueillis au réveil par un Adonis réclamant gentiment leur tête. Le combat s'est engagé mais avec deux fuyards et un mort, qui sait où cela va les mener ?



Rendez-vous jeudi 19 décembre à 19h dans Roll The Dice et sur Twitch où vous retrouverez nos têtes et des votes en direct.