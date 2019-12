Quête n°89 : Barbie tue Rick

Notre boys band, pub ambulante pour la police de Paris, nous amène dans la résistance contre les Changelins, un fléau qui touche de jour en jour un peu plus Virandia. Ces créatures qui pourraient prendre l'apparence de n'importe qui semblent envahir le monde dans le secret le plus total. Peut-être est-ce l'un d'eux le coupable pour les meurtres sur lesquels ils enquêtent depuis maintenant plusieurs jours.



Rendez-vous jeudi 12 décembre à 19h dans Roll The Dice et sur Twitch où vous retrouverez nos têtes et des votes en direct.