Quête n°86 : Changelins

Appelée pour enquêter sur plusieurs crimes étranges dont le seul point commun est un jeu vidéo, la cybercrime de Paris mène à présent l'enquête sur le terrain à l'intérieur de Virandia pour comprendre. Dans cet univers médiéval fantastique, où se mêlent épées et magie, créatures et humains, politique et évidences, en voila déjà un arrêté par la milice. Des débuts très prometteurs pour cette équipe de choc. Qui sait ce que l'avenir ou l'équipe nous réservent...



Rendez-vous jeudi 21 novembre à 19h dans Roll The Dice et sur Twitch où vous retrouverez nos têtes et des votes en direct et une petite surprise pour vous, public adoré, à la fin de l'émission.