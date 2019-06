Quête n°64 : John JOHN au camping

Demain c'est l'été, alors préparez vos baluchons et allons faire du camping ! En tout cas c'est ce que va faire John JOHN, jeune homme... pas très très doué. John JOHN entend cinq voix qui le contrôlent tour à tour... Mais en-dehors d'être schizophrène — et souvent très con — il est aussi narcoleptique quand il s'ennuie ou est en danger...



Écoutez son aventure épique dans ce one-shot haut en couleurs dans Roll The Dice jeudi à 19h !



Venez nombreux également sur le Tchat de notre Twitch RTD-Radiom.

Car j'ai bien dit qu'il y avait cinq voix !