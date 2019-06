Quête n°63 : Débrief pique-nique

Et oui, c'est la fin de la première saison d'Ambre ! Après avoir terminé de passer le Logrus, nos quatre héros retournent en Ambre avec empressement suite à une convocation urgente du Roi : Random meurt, la Licorne a estimé que le temps était venu de lui succéder. Et elle a choisi... ou presque puisqu'elle avait laissé le choix aux quatre héros. Sans qu'ils soient parvenus à se décider, une tempête d'ombres s'abat sur Ambre et plonge le multivers dans les ténèbres totales.



Pour poser vos question, n'hésitez pas à nous rejoindre jeudi 13 juin à 19h dans Roll The Dice sur le Le Chat de RADIOM ou sur celui de Twitch RTD_Radiom.



Vous pouvez aussi nous appeler en direct et nous envoyer des SMS !



Enfin si vous ne pouvez être là en direct, postez un com sur Twitter ou sur le Discord du Magnéto Roliste catégorie « Roll the Dice » !