Quête n°62 : Introspection

Ça s'engage mal pour nos princes perdus à l'autre bout du monde. Face au Serpent, le dieu du Chaos, qui semble bien décidé à récupérer Arthur qui s'est révélé être son œil gauche volé il y a des millénaires, le combat s'est engagé. Jean-François a eu le cerveau broyé, Saya est prise en otage et Arthur tente de trancher avec Exma (devenu humain) le serpent intangible. La bonne ambiance...



La question à laquelle nous répondrons donc jeudi 6 juin à 19h dans Roll The Dice et sur Twitch : combien de morts ? Enjoy !



