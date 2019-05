La relaxation de l'enfant, la prise de conscience de son corps et de ses sens

Il est important que l'enfant ait conscience de son corps et sache en situer les différentes parties. C'est une preuve de son bon développement psychomoteur.



Les cinq sens (goût, odorat, vue, ouïe, toucher) sont nos principaux outils de communication verbale et non verbale. C'est grâce à eux que nous prenons soin de notre corps et que nous sommes en communication et en relation avec l'environnement et les autres.



