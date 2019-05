Quête n°59 : Comploter n'est pas jouer !

La situation est stabilisée... pour le moment. Le Joyau Bleu doit retourner à l'autre bout de l'Univers et le petit vieux fou, Dworkin, semble s'être perdu en délire métaphysique à base de "Prrrrouuuch" et de "KABOOOOOOM" s'il n'est pas éloigné de son homologue, le Joyau Rouge du Jugement, symbole de la couronne d'Ambre disparu il y a des centaines d'années.



Mais où est-il ?



Ils vont donc se présenter aux Cours du Chaos, l'autre pôle de réalité, mais pas sans faire un détour par le mystérieux phare de Jean-François.



Retrouvez vos Ambriens préférés dans de nouvelles ombres aussi étranges qu'improbables jeudi 16 mai à 19h dans Roll The Dice !