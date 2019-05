Quête n°57 : Jeu insidieux

Le sous-sol du château... La Marelle, lieu de pouvoir et... de convoitises. Les ambriens y perdent la mémoire, mais nos héros ont le sang plus dilué, et sont épargnés par ce mal. Alors quelle ne fut pas leur surprise de trouver Luke, roi de Kashfa, un de leurs cousins, se tenir là avec dans sa main un joyaux bleu, jumeau du joyau rouge du jugement de la couronne d'Ambre ! Mais il ne semble même pas le voir...

Alors que Jean-François, Max et Ghorst passaient la Marelle, Arthur décida d'attaquer Luke qui répliqua et une explosion se fit...



Alors ? Qui va mourir ? Ou vont-ils régler ça par la diploma... pardon je rêvassais. À jeudi 2 mai à 19h pour tout un tas de réponses sur Roll The Dice !