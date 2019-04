Quête n°55 : La découverte d'Ambre

Conscients qu’ils n’étaient pas les seuls “inhumains” sur terre, Arthur et Maximilien Drouet rallient Toulouse pour y trouver l’éminent évolutionniste Jean-François du Baton qui était déjà en lien avec Ghorst, dit “le Pensant”. Leur conclusion est sans appel : pour trouver des solutions à la lotopoièse, il leur faut retrouver leurs origines pour comprendre et donc soigner. Après avoir fait leur premier voyage en ombre par leurs seuls moyens, les voilà sur un haut pic dominant une forêt incommensurable d’un côté, un océan inconnu de l’autre et le ciel infini pour seuls horizons et seules limites...



