Le pouvoir créateur de l'intention

Je vous propose un petit interlude entre deux émissions sur les cinq blessures (Les cinq blessures de l'âme et Les cinq blessures et leur guérison).

Je vous parlerai, avec mon amie Léa Charoy, de l'intention et du pouvoir créateur de la pensée.



Nous vous proposerons des outils précis, simples et faciles à mettre en œuvre et extraordinairement efficaces pour vous accomplir et réussir votre mission de vie.



À ce soir, 19h pétantes avec Hiza Zen !