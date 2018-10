Ensemble debout !

On vous l'avait promis (lire Désolé) : cette semaine les Passeurs de Bougnettes vous attendent sur RADIOM jeudi de 21h à 22h30 exceptionnellement pour un sujet ô combien important et de société : le regard des autres, mais aussi et surtout le regard porté sur le handicap.

Nous vous avons concocté pour cette occasion une heure et demie tournée vers plusieurs acteurs au centre de différents projets.



Nous aurons le plaisir de recevoir Paulo Pereira, professeur au pôle orthoprothèse du lycée Anne Veaute à Castres. Il est à l'initiative de 3D PO, projet qui a pour but la fabrication à l'aide d'une imprimante 3D d'esthétiques de prothèses qui permettent de voir autre chose qu'un appareillage médical, un véritable objet d'art. Paulo sera plus à même de vous expliquer tout cela.

Son implication avait débuté au sein de l'association EPOPE, dont les étudiants étaient à l'origine en 2000 et se poursuit aujourd'hui grâce à quelques bonnes volontés et l'engagement de la Présidente d'honneur Cécile Toursel. Elle sera autour de la table dans le studiom pour nous raconter le parcours de cette association d'aide humanitaire qui depuis a évolué et élargi son champ d'action.



On vous avait promis une émission des plus riches : et bien on continue avec la présence de Sklaerenn Imbaud, maître verrier dont vous connaissez peut être l'atelier En Verre Contre Tout à Castres et qui participe à un défi en collaboration avec 3D PO sur un projet artistique en verre... mais je ne vous en dis pas plus.



Vous l'aurez bien compris : des projets plein la tête, des gens motivés et impliqués, vous êtes bien chez les Passeurs de Bougnettes !



À jeudi !



PAsSEuRS de bOuGNeTtES





Plus d'infos :