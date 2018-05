Comme un ver

L’appréhension de la nudité, partielle ou totale, continue d’évoluer selon les périodes, les latitudes, les sociétés et le niveau social. Avec une confusion, certes facile, avec la sexualité. Et les interdits – ou prescriptions – religieuses.



En France, bien qu’interdite sur les lieux publiques, elle n’est souvent condamnée qu’en cas de volonté (l’ébriété devenant une circonstance atténuante) de choquer, ou d’intentionnalité sexuelle.

Elle est autorisée chez soi, les espaces dédiés (saunas, sites naturistes, cabinet médical...) ; ainsi que chez les enfants, en dehors du risque de pédophilie ; et tolérés dans certains spectacles voire certains lieux (plages...).



Dans la publicité, elle, s’est (scandaleusement) développée à la fin des années 60, quand la place symbolique de la femme a quitté le foyer. Avec des situations hors de propos avec le produit en réclame ; et des positions parfois avilissantes.

Dans l’art grec, seuls les corps masculins étaient représentés nus, et idéalisés. Puis les Romains ont représenté les déesses dévêtues. À la Renaissance, seuls les personnages de la mythologie avaient le droit d’être représenté(e)s nu(e)s. Certains ont ensuite passé outre, comme Goya pour la Maja desnuda, mais il s’agissait d’une commande privée. Manet, avec le déjeuner sur l’herbe et l’Olympia a représenté des nus non mythologiques en exposition publique.



L’usage politique du corps nu suit un raisonnement inverse à celui de la publicité. Elle est utilisée dans certains combats, pas obligatoirement féministes, comme l’écologie ou le droit des animaux ; et surtout contre les atteintes aux droits humains. Ainsi, les Femen, qui revendiquent une nudité contrôlée par elle-même, ont été précédées par les Nigérianes dans les années 30 pour exprimer un désespoir ou dans plusieurs pays africains pour la paix et la justice.



Dans cet épisode de Tu t'es vu quand tabou ?, nous avons écouté Ella Mai et Mistinguett chanter respectivement Naked et Il m’a vue nue.