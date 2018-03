Ça bouge !

Jeudi soir à 21h, les Passeurs de Bougnettes reçoivent l'équipe du Rond Point de Labruguière pour une émission placée sous le signe de l'action culturelle et éducative. Nous avons le plaisir d'acceuillir Jérôme Cros, responsable du Centre Culturel. La tâche est fastidieuse mais il vous prépare une prog' assez impressionnante pour le plaisir des habitants de Labruguière mais aussi pour de plus en plus de personnes qui cherchent à découvrir de nouveaux horizons.



Cinéma, théâtre, expos, stages de pratiques artistiques, la liste est longue...



Dominique Blanc, quant à lui, nous fera voyager au travers du temps avec l'Espace Arthur Batut, où vous trouverez un large choix d'informations sur la vie du musée.

Un lieu engagé aussi, qui nous propose la projection du documentaire « Un jour ça ira » réalisé par Stan et Édouard Zambeaux en 2017, un sujet d'actualité qui traite de l'exil et notamment d'un centre d'hébergement d'urgence à Paris. La projection sera suivie le lendemain d'un débat.

Vous l'aurez compris : une émission à venir riche en partages une fois de plus ! On se retrouve autour de la table !



BOugNETTes DE sOrtIE