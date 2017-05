Nous avons le plaisir de recevoir cette semaine une formation de trois personnes régies par la compagnie Le cri du Lombric. Ils ont quitté leur terre parisienne pour une petite semaine de résidence dans le Tarn avec comme objectif la présentation de la pièce En travaux le 5 mai 2017 à 20h30 au Tortill'Art à Saint-Amans-Soult.1



Créée en 2013 par Marianne Griffon et Camille Mouterde, Le cri du Lombric répond à leur envie de travailler à l’élaboration d’univers artistiques.





Nous concevons la compagnie comme une plateforme nous permettant de développer nos projets, qu’ils soient communs ou non.

Nous désirons un théâtre qui prête une grande attention à la création d’un univers fort et radical. Un théâtre qui se nourrit et qui se construit à partir de différents matériaux, de réflexions apportées par d’autres disciplines, et dont la création se

fait au plateau. Nous cherchons un théâtre ancré dans son temps, qui interroge les problématiques de notre société. Un théâtre qui cherche de nouvelles formes d’expression, de nouvelles modalités de croisement artistique, de nouvelles façons

d’envisager la place du spectateur. Un théâtre en mouvement, qui se renouvelle constamment.

Nous vous donnons donc rendez-vous jeudi soir de 21h à 22h dans Passeurs de Bougnettes pour donner la parole à ces artistes porteurs d'un spectacle autour de la différence et du vivre ensemble.À noter le travail en amont réalisé auprès des étudiants du Lycée forestier !Un projet à découvrir sans plus attendre.À jeudi !Plus d'infos :