© Occi'Tarn Familha & Prama Foundation

Occi'Tarn Familha est une association collégiale, familiale, et Tarnaise créée par cinq membres fondateurs. L'idée est venue suite à l'organisation d'un premier événement Reggae Roots Dub Sound System en mai 2016. Ils proposent en juin 2017, sur deux soirs, la première édition de leur festival Farm'In Dub à Montredon-Labessonnié. Des artistes locaux, Local Bass et I Lion (deux sound systems de Toulouse) ont répondu présent à l'invitation ainsi qu'Ist3p, un jeune compositeur dub stepper de la région parisienne.

L'idée est d'organiser des événements ou des ateliers dans la région au sens large du terme tout au long de l'année.



La Familha est composée, à la création, de trois crews de selectas, producers, collectionneurs, de roots reggae dub stepper :



Primal Vibes and Friends

Prama Foundation

... et le nom est toujours à trouver pour le tout nouveau crew composé de Germain et Marius.



A propos de Prama Foundation, ils sont un jeune crew originaire du Tarn, fan de reggae dub roots et stepper, l'aventure commence après l'inspiration donnée par les Original Rockers (Tarn), les Local Bass (Toulouse) et les Moon Warriors (Toulouse / Haut-Doubs) ! Le crew démarre dans l'organisation du festival Farm'In Dub qui verra sa seconde édition en juin 2018 ! Prama Foundation est à l’affiche de la soirée Tarn'In Dub qui aura lieu le 21 avril à Castelnau-de-Montmiral, le tout sonorisé par Jah Watchman Sound System, tout nouveau projet musical associé aux Original Rockers.



L'événement Facebook Tarn'In Dub



On retrouve tout ce petit monde mardi 10 avril de 20h30 à 22h sur Radio Albigés, et en rediffusion le jeudi 12 avril de 22h à 23h30 sur RADIOM et Radio Albigés.