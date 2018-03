Haza Hazard est un projet à double identité, mi-beatmaker mi-chanteur/musicien, c’est un one man band futuriste. Haza emprunte à l'empreinte de la musique électronique et l'abstract hip-hop sans délaisser son vécu de band leader pour vous échafauder une musique et une performance scénique authentiques.



Haza, très jeune, a été déraciné de son pays natal, l'Angleterre, pour se retrouver catapulté en France.



C'est là que débute son échappatoire du réel en composant sa première mélodie.



À 15 ans, il intègre le groupe de grunge Lloyd pour éveiller ses cordes vocales et faire résonner ses cordes de guitare.



Depuis, il s'est baigné dans de multiples styles. À Brighton, il écume la scène néo-métal avec Out of space confusion. De retour en France il fait mûrir son groove jusqu'au fin-fond de l'Espagne avec le funk de Jabber Jaw. Il s'ensuit de nombreux défis où il développe son goût pour la fusion des genres comme avec ses jam sessions jazz de Sunday garden cuts ou son trio actuel expérimental post pop Grand Hazard.



Toute cette pratique lui permet maintenant de produire seul une histoire rugueuse, romanesque et une combinaison de sons saisissants. Au travers de ses textes, il exprime les turbulences de son parcours et donne sa vision de la société avec une plume vive et acérée. Auteur, chanteur, sampleur, musicien ne sont que quelques facettes. L'enfant sauvage est mature, il est le créateur de son monde, l'architecte de son intérieur.



C'est mardi 27 mars de 20h30 à 22h qu'on le retrouvera sur Radio Albigés, et en rediff' le jeudi 29 mars de 22h à 23h30 sur RADIOM et Radio Albigés, à découvrir ici.