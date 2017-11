Pas de Tuesday Décalco Show ce mardi 28/11/2017 de 20h à 21h sur radiom.fr

Alors, oui.

Si vous savez lire — et je sais que vous êtes très intelligent chers auditeurs du Tuesday Decalco Show — vous êtes maintenant au courant que votre rendez-vous du mardi soir est annulé.

Pour tenter de justifier ce lapin, nous invoquerons diverses raisons. Dans un premier temps, l'absence de notre bien aimé co-producteur Antoine rend la réalisation de l’émission bien plus périlleuse. De plus, le producteur restant, Joffrey, moi-même je sais, semble crouler sous les tonnes de dossiers à réaliser afin d'obtenir un diplôme universitaire a la fin de l’année 2018.

En effet, ces "excuses" sont bien maigres, mais je vous demande de patienter jusqu’à la semaine prochaine pour ré-entendre votre émission favorite !



Nous vous souhaitons la bonne soirée sur radiom.fr en compagnie de nos formidables camardes !



Zoubi (: