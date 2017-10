Des nouveautés, des nouvelles et des News !

Salutations !



Ce soir, nous sommes de nouveau sur la meilleure radio Tarnaise !



Alors au programme, on est pas contents puis on est contents :



Durant cette magnifique soirée en votre compagnie, nous jetterons un œil dans la grève et les manifestations pour ensuite dériver la fonction vers les diverses compétitions internationales.



Rejoignez-nous à 20h tapantes pour Le Tuesday Décalco Show camarades !