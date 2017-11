Je Cinéma version deluxe

Oyez, Oyez,

Ce soir, Je Cinéma revient en force pour vous proposer non pas trente minuntes, non pas une heure mais bien deux heures d'enjaillement radiophonique !



À partir de 20h jusqu'à 21h nous jouerons au grand quiz concocté, avec amour, par Simon !



Ensuite de 21h à 22h nous enchaînerons comme d'habitude sur les différentes news cinéma et les retours de nos animateurs sur leurs visionnages de la semaine précédente. Nous parlerons entre autres de la nouvelle série de Netflix : "Godless", de "The punisher", des nouveaux teasers de Black Mirror ou encore du nouveau Tarantino...



Nous vous attendons nombreux pour la version longue sans DLC de Je Cinéma !