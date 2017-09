C'est une première !

Et oui, c'est bien une grande première que cette rencontre des auteurs indépendants qui se déroulera ce samedi 23 septembre 2017 à Castres, et plus précisément à la bouquinerie En Forme de Graal.

Nous recevrons donc dans cette émission l'infatigable Cathy qui se démène pour faire vivre ce bel espace de découverte et de rencontres. Sarah Lacote, auteur indépendante bien de chez nous participera également à cette initiative qui permettra la découverte mais aussi la rencontre de plusieurs écrivains tout au long de l'après-midi.

Il y a de quoi être fier de pouvoir accueillir un tel événement, et nous vous proposons chez les Passeurs de Bougnettes de mettre à l'honneur organisateurs et auteurs pendant cette émission.

On se retrouve donc jeudi soir à 21h sur RADIOM.fr.



LeS BOugNett&s AuX AUteuRS