Une pause d'été

Salut à tous !

On se retrouve en septembre pour de nouvelles émissions de Ma Génération, des soucis de santé pour le moment ne me permettent pas d'assurer la fin du mois. À bientôt donc, et bise à Mikaela Laurent et tout les amis qui me laissent de jolis messages sur les réseaux sociaux ! Et c'est promis : je viendrai vous rencontrer cette année au Pays Basque et en Bretagne !



Bonne fin de mois d'août et à très vite sur les ondes !



Et souvenez-vous : pas d'émission les deuxième et troisième semaines de septembre car je m'envole pour une semaine à Disneyland® !



Amitiés, Morgan