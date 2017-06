KAEVE, est une auteure, compositrice et interprète dont l’univers s’imprègne de Folk, d’Indie-Rock, d’Électro, de Pop en tous genres et de Chanson Française.



C’est entre Toulouse et Paris que l’artiste puise son énergie en sollicitant le regard de professionnels.



Elle assiste ainsi aux « Labos d’écriture d’Astaffort » créés par Françis Cabrel, s’entoure de coachs vocaux tels que Stéphanie Dumouch, formée par Richard Cross, Dorian Holley (M.Jackson), coach vocale et mentor depuis ses débuts en 2011, ainsi que Olivier Cormy du Laboratoire de la Voix (Paris XVII) et Élie Rapp, comédienne, coaching d’artistes, metteur en scène et assistante de Pascal Obispo sur Adam&Eve.



On peut aussi retrouver KAEVE sur scène auprès de Julien Loko (Jules Verne, Dracula, Prix Astaffort, Nouvelle Star).



Après avoir tourné essentiellement en duo avec plus de 400 concerts, KAEVE se lance en concerts solo, dans des cadres plus intimistes où l’artiste se livre dans une pop sensuelle et incisive.



Une voix envoûtante, une guitare, des machines de sons et une belle authenticité font de ses spectacles des prestations sensibles et innovantes, oscillant entre compositions personnelles et reprises revisitées.



Parallèlement, KAEVE prépare son premier EP, soutenue par le financement participatif de Ulule, et les nombreux contributeurs qui suivent le développement de ses projets, ce disque est le fruit d'un désir fou de vivre de nouvelles histoires et rencontres artistiques.



Elle sera en direct dans Le Local à Bohème mardi 13 Juin de 20h30 à 22h sur Radio Albigés, et en rediffusion le jeudi 15 Juin de 22h à 23h30 sur RADIOM et ALBIGES.