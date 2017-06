Relaxation et communication in utero

Je vous ai parlé la semaine dernière des différentes manières pour les parents de communiquer avec leur bébé et de sa capacité à ressentir le monde qui l'entoure (relire La communication in utero).



Aujourd'hui dans Hiza Zen, nous allons aborder et expérimenter la relaxation guidée et la visualisation afin d'approfondir son état de conscience et de créer un lien profond avec sa progéniture.



À ce soir, les loulous !