Né en Mars 1980 à Grasse dans les Alpes Maritimes. La musique a toujours tenu un rôle essentiel dans la vie de Julien Carivenc. En 2012, suite à un événement familial douloureux, Julien décide de ne plus perdre une seconde et se lance corps et âme dans sa carrière artistique. Tout s’enchaîne alors très vite... De magnifiques rencontres, dont naîtront de belles collaborations.



Viendront les premières scènes et les premiers partages avec son public. Puis logiquement arrive un projet artistique personnel qui débutera par la réalisation de son premier single.



Par la suite, il s'associe étroitement à Laurent Kordek avec qui il signe 10 titres en commun dans son premier album OVERKILL.





Laurent et moi, c'est l'essence de notre projet artistique. Il compose, j’écris et ensemble nous donnons la couleur à la chanson. Nos esprits sont connectés...

Nous recevronsen direct mardi 16 Mai de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.La rediff' sera le jeudi 18 Mai de 22h à 23h30 sur RADIOM.Et le podcast pour les éternels absents...