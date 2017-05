Né en 1968 à Toulouse de parents musiciens, il reçoit très tôt l’enseignement de la guitare qui lui est donné par son père. Ce milieu musical dans lequel il grandit s'avère plus tard porteur de multiples influences et inspirations diverses : jazz, classique, flamenco, musiques cubaines, variétés etc...



Il côtoie les milieux Flamenco et Jazz : Salvador PATERNA, Anna YERNO, Magali PIETRI, Antonio RIUZ, Rodrigo MOSQUERA, Tuli MARQUEZ, Serge GUIRAO, Serge LOPEZ, Christian BRUN, Jean-Marie THIAM, Paul FERRER etc. Des échanges musicaux qui donnent naissance à des projets tels que disques, bande originale de film, créations de spectacles et tournées nationales.



L’intégration de toutes ces rencontres ont permis à Benoît MARDON de concevoir aujourd’hui sa propre musique, originale, inclassable, dite « World Music ». Un doux mélange de parfums et de saveurs épicées.



Il sera mardi 2 Mai de 20h30 à 22h sur Radio Albigés dans Le Local à Bohème.



La rediff' sera le jeudi 4 Mai de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...