C'est l'histoire de trois musiciennes qui se mirent un jour en quête de leurs propres mélodies.



​Alexia, Manon et Laurine, chacune avec ses influences, fondèrent un groupe qu'elles nommèrent Wegferend. Un nom étrange déterré dans de vieux livres poussiéreux. Un nom issu du Vieil Anglais qui signifie "Voyageur", traduisant ainsi les aspirations de leurs musique.



Ensemble, elles se mettent rapidement à écrire des textes insufflés d'histoires, de fantasy, de légendes et de contes sur des compositions originales aux airs variés.



Elles furent vite rejointes par Thomas, qui apporta son baluchon d'instruments, d'expérience, et de nouvelles influences



Nous les recevrons dans Le Local à Bohème mardi 11 Avril de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



Pour les fidèles de notre belle radio active, la rediff' sera le jeudi 13 Avril de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...