Il est fort possible que ça nous rappelle les grandes époques de la soul et du funk, et pourtant c'est encore autre chose.



Damien Traini compose pour Soul Papaz en puisant dans ses connaissances inépuisables de la musique Mandingue. Les rythmiques sont incisives, implacables, inévitables, fatales.



Elles ouvrent la voie à la danse et déroulent le tapis rouge groove à la section cuivre et au chant de Janvier (Jean Vincent Garibal). Celui-ci est un autre phénomène, qui se pose en maître de cérémonie, chanteur aussi lyrique que mystique, enflammant chaque scène où on a pu voir le groupe se produire.



​Soul Papaz aime se sentir frénétique, baigné dans la transe, stimulant sans cesse la puissance du son pour le faire grossir jusqu'à ce qu'il soit véritablement explosif. L'originalité des musiciens que Damien a choisi pour s'entourer et leurs chemins de vie si différents nous conduisent à comparer Soul Papaz à une boule d'énergie à facettes qui nous renvoie les reflets de l'histoire du monde, en les faisant rayonner.





Pour les plus impatients, le direct c'est mardi 4 Avril de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



Pour les fidèles de notre belle radio active, la rediff' sera le jeudi 6 Avril de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...