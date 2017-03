Rock 21 accompagné de Samengo et Lorraine Cross

ROCK 21 est une association de loi 1901 composée de parents d’enfants porteurs de trisomie 21 ainsi que de personnes souhaitant s’investir dans la cause du handicap à travers la musique.



Le festival ROCK 21 Albi est un projet qui vise à promouvoir la journée mondiale de la trisomie 21 en lui associant une image festive, dynamique et positive. Il est né d’une rencontre avec l’association ROCK 21 Belgique, qui a parrainé la première édition albigeoise.





Albi accueillera la cinquième édition le 25 mars 2017 à la salle de Pratgraussals.



L’évènement se déroule tous les ans le samedi le plus proche de la date du 21 mars (date de la journée mondiale de la trisomie 21).



Avec les bénévoles de cette association, nous accueillerons SAMENGO et LORRAINE CROSS dans Le Local à Bohème, deux groupes qui joueront dans ce festival.



Pour les plus impatients, le direct c'est mardi 21 Mars de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



Pour les fidèles de notre belle radio active, la rediff' sera le jeudi 23 Mars de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...