Clap swing sur Django

Après de nombreuses scènes nationales et internationales, Léo Renaldi et Olivier Rousseau se rencontrent en Midi-Pyrénées et créent Clap Swing.



Le répertoire de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, le jazz swing, la musique tzigane sont joués avec passion par ce duo multi-instrumentiste (deux guitares, saxophone) ou en trio avec la contrebasse de Jean-Philippe Arabeyre.



En plus des nombreux concerts, soirées privées et cocktails de mariage tout au long de l'année, Clap Swing a créé un spectacle musical et didactique "Django, le swing et les secrets des musiciens".



Nous aurons le plaisir de les recevoir dans Le Local à Bohème mardi 28 Février de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



Pour les fidèles de notre belle radio active, la rediff' sera le jeudi 2 Mars de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...