David Lion, un musicien qui gesticule

David Lion rassemble le monde pour lutter contre indifférence...



Artiste complet : batteur/chanteur/guitariste, il écume les pianos bars, les salles de concert et les studios d'enregistrement depuis 1989.



Certains le connaissent comme musicien, régisseur cinéma, technicien du son, commercial ou membre fondateur du groupe L'S'K (2008, Album ANONYME),

d'autres connaissent son engagement et l'ont entendu sur la COMPIL VS CANCER avec le titre LA LUNE NE T'ATTEND PAS (2010) ou comme Auteur Compositeur Interprète de la chanson LE SILENCE EST D'OR produit par l'APECAL (2012).



Actuellement, David Lion se projette sur un spectacle en langue des signes français audiovisuel LSDNM qui traite du handicap et de la surdité, en partenariat avec l'association M.I.T.



Il nous parlera de son parcours, sa motivation et de ses albums HUITCORDES (en acoustique) DES RYTHMES ET DES MOTS. Et surtout de l'album Pop Folk Rock ZÉRO COMPROMIS.



David Lion rassemble le monde pour valoriser les différences...



Pour les plus impatients, le direct c'est mardi 31 janvier de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



Pour les fidèles de notre belle radio active, la rediff' sera le jeudi 2 février de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...