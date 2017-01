L'association des Jeunes Danseurs de Rue

En cette période de bonne résolution, Le Local à Bohème vous fait découvrir une autre association sportive et musicale avec l'AJDR.

Le but de cette association est la promotion de la culture hip hop à travers ses différents modes d'expression : danse, écriture/rap, graff, mix, beat box.



Au delà, de son but principal, les bénévoles et salariés de l'AJDR utilisent ses différentes médiations comme support éducatif afin de lutter contre la délinquance et la marginalisation et ainsi œuvrer en faveur de l'insertion, de la valorisation de soi et ainsi d'offrir différents modes d'expression. Pour ce faire, elle use de plusieurs outils : ateliers, stages, organisation d’événements, formations, séjours.



Vous voulez apprendre la danse Hip Hop ? Le graff ? Le beat-box ? Le deejing ? Ou encore le rap et le slam ?



De nombreux stages sont proposés par l’AJDR, n’hésitez pas a les contacter !



06 88 06 46 79

a point j point dr at hotmail point fr

http://www.ajdr.eu





Pour les plus impatients, le direct c'est mardi 17 janvier de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



Pour les fidèles de notre belle radio active la rediff' sera le jeudi 19 janvier de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...