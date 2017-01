fou fou fou : Furrupa Capoeira

"Je suis Furrupa, j’enseigne la Capoeira depuis 2003. En 2012, je décide de me lancer un nouveau défi. Je veux développer la Capoeira dans un endroit qui ne la connait pas.



Après diverses recherches, je découvre Albi. En contactant les structures je me rends compte, qu'il existe une demande, des personnes intéressées. Je franchis le pas et m’installe durant l’été pour être prêt pour la rentrée.



c'est dans cet objectif de faire découvrir ma passion que je souhaite prendre le micro dans le local a bohème, vous verrez que la musicalité a une part très importante dans ce sport.



les divers instruments de musique de la capoeira nous viennent du brésil ou notre association a organisé trois voyages, préparez vous à plonger dans cette culture et à découvrir un art martial classé au patrimoine mondial de L’UNESCO (tout comme notre cathédrale albigeoise). Je vous parlerai également du travail social que nous avons développé là-bas.





Jusqu'à présent nous avons organisé une dizaine de stage de Capoeira ainsi que 5 festivals internationaux.



C’est entre autres pour vous parler du 6ième qui aura lieu le premier week-end de juin que je suis ici."







Pour les plus impatients, le direct c'est mardi 10 janvier de 20h30 à 22h sur Radio Albiges.



Pour les fidèles de notre belle radio active la rediff sera le jeudi 12 janvier de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...