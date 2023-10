Cette semaine, on change complètement d'ambiance car après le fun et la légèreté de Pika Brochette (re·lire Les diffusions de podcast de l'été), place au sinistre et au malaise avec AHP pour Americain Horror Podcast. Ce podcast tire sont nom de la série télé Americain Horror Story :





Sandy, Claire et Jo vous dissèquent avec humour (noir), un certain mauvais goût, qui plaira ou pas (?!) et une véritable passion, cette série anthologique qu’est devenue AHS au fil des saisons. Dans chaque épisode, ces doux dingues ont autopsié pour vous les histoires distillées au fil de chaque saison, et vous raconte des anecdotes, des infos sur les acteurs, ainsi que les spin-off. AHP, c'est aussi un retour à la réalité avec des épisodes revenants sur les true crime et les serial killer évoqués dans AHP, avec la complicité de Claire, chroniqueuse aussi déjantée.

Le numéro diffusé samedi 30 septembre 2023 à 20h 1 correspond à la deuxième facette du podcast, c'est-à-dire au fait réel, et s'attarde sur Richard Speck.Voici les différents liens où vous pouvez retrouver ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 2 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !