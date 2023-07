Cette semaine, samedi 22 juillet 2023 à 20h, vous avez rendez-vous avec le podcast Y a-t-il un Pilote dans le Manga ?, ou YPDLM pour les gens qui n'ont pas le time.

Dans ce podcast, Seb et Val parle de manga, parfois avec des invité·e⋅s.



Dans le numéro diffusé 1 c'est le manga Dandadan qui est présenté :



Bienvenue dans ce 18e numéro de Y'a-t'il un pilote dans le Manga, on vous parle du futur Banger de fin d'année Dandadan

Ca parle de quoi ? (pitch Crunchyroll)

Momo Ayase et Ken Takakura sont tous deux lycéens. Tandis que la première croit aux fantômes, le second est fasciné par les extraterrestres. Évidemment, chacun se moque des croyances de l’autre. Incapables de se convaincre, ils se lancent un défi pour savoir lequel des deux a raison. Momo se retrouve dans un hôpital où des créatures de l’espace sont censées se trouver et Ken dans un tunnel hanté. C’est le début d’une romance survoltée où l’occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant !

Info autour de ce manga : les références folkloriques (souvent des) et ufologiques sont de véritables références... un peu retravaillées pour le manga tout de même.