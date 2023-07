Cette semaine, samedi 1er juillet 2023 à 20h, c'est au tour de Games 4 you de passer en diffusion sur RADIOM.

Dans le numéro diffusé 1, Adrien, Marie, Gwen & Manon nous parles de divers objets culturels tels que Call of Cthulhu (avis jeu vidéo Switch), Coup de Feu (avis jeu de cartes), Petit dossier FLIP (Festival Ludique International de Parthenay), Slade House (avis livre)





GAMES4YOU Le podcast des jeux mais pas que ! (G4U) est une émission humoristique qui traite principalement les jeux vidéo et jeux de société... Mais pas que ! Adrien (Adrinukem) en est le créateur et l'animateur mais il arrive que : Marie, Manon & Bruno l'accompagnent au micro pour des sessions d'enregistrements pleines de bonne humeur, arrosées copieusement de thés divers et variés. Podcast à consommer sans modération B-]

Voici les différents liens où vous pouvez retrouver ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 2 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !