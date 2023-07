Cette semaine, je vous propose la découverte du podcast LaPeuPret, l'émission. Vous aimez l'absurde, l'humour anglais ? Alors je pense que ce podcast est fait pour vous.



Dans ce numéro diffusé samedi 24 juin 2023 à 20h 1, le trio que sont L'autre, Litre et Loutre, entame la deuxième saison du podcast :



Il fallait bien que l'on se décide à revenir.

Un peu comme les chaussures, du moins à une près, on est tous et toutes les trois de retours.

Avec de véritable chroniques qu'on assume plus ou moins, mais plutôt moins cette fois, nous sommes de retours.

Un épisode à l'image de la trentaine !

Au sommaire, c'est la rentrée de Litre et une chronique sur l'état du monde, le jeu de la réponse de Lautre et une histoire de OtterMan, l'homme loutre, et des chroniques inspirées de la plage, de la Lozère et de la limonade de la brasserie d'OLT !

