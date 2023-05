Pour samedi 20 mai 2023 à 20h, je vous propose de vivre une expérience auditive avec Fin De Citation. À mi-chemin entre la comédie musicale et le podcast, vous allez découvrir la compilation des six premiers épisodes de cette histoire loufoque.



Lisez le synopsis de la première saison de 15 épisodes :



« Avec un grand verre de lait et un petit sombrero » est la première saison d’une série musicale dont chaque chanson constitue un épisode. Ces morceaux mis bout à bout vous permettront de reconstituer le puzzle de ce polar moderne. On y suit 6 personnages hauts en couleurs dans une aventure urbaine rocambolesque. D'un côté Didier Chadot, K-Nif, Guilty Fixer, 3 musiciens vivant dans la marge et cherchant une solution rapide pour financer leur premier album. De l'autre, Ange Marsulacci petit truand médiocre œuvrant dans l'ombre de son père,et son lieutenant Street Credibility, jeune femme à la violence assumée. Deux univers opposés qui vont se percuter de plein fouet.

Voici les différents liens où vous pouvez retrouver ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 1 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !