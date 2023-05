Cette semaine, samedi 6 mai 2023 à 20h, le jeu de rôle sera à l'honneur avec Derrière le rôle, un podcast qui nous raconte les parties d'un jeu de rôle, comme on peut en entendre le jeudi dans Roll The Dice. Mais dans ce podcast Osef nous indique en tant que MJ 1 les intentions qu'il souhaite faire dans la partie, mais également commente les actions (et ce qu'il aurait aimé) des joueurs.





On explore ensemble les coulisses du JDR, on y parle mise en place et astuce dans le but de préparer ensemble une partie commentée. Je vais d'abord vous exposer ma vision du JDR, comme je le répète souvent dans les épisodes, pour mieux comprendre pourquoi telle action est mise en place il faut avant tout comprendre ce que je souhaite donner à mes joueurs. Je ferais intervenir mes joueurs dans des numéros spéciaux pour avoir leurs visions et leurs astuces. Ensuite, on débutera la Campagne officiel du jeu de rôle Aria. Durant les parties je prendrais la parole pour ne m'adresser qu'à vous et vous expliquer 2/3 détails que les joueurs n'auront pas. En somme, les coulisses. bonne écoute.

Ce podcast prend place dans le monde d'Aria 2 , le jeu de rôle de FibreTigre. L'épisode diffusé 3 n'est cependant pas l'épisode pilote du podcast, les joueurs ont déjà eu quelques aventures, il s'agit d'un épisode d'un début de scénario avec une partie récap au début qui permet de resituer l'action.Voici les différents liens où vous pouvez retrouver ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 4 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !