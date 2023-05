Cette semaine, samedi 29 avril 2023 à 20h, c'est le podcast Bollywood versus qui est diffusé sur les ondes de RADIOM.



Au programme de ce numéro 1 c'est le film indien Sardar Udham qui est décortiqué :



Dans cet épisode #91, on va parler de Sardar Udham, sorti en 2021, et qui a été un énorme succès auprès du public.

Revenant sur le massacre d'Amritsar et l'assassinat de Sir Michael O'Dwyer par le biais du parcours d'Udham Singh, Shoojit Sircar offre-t-il un film aussi "neutre" qu'il le prétend ? Ou bien illustre-t-il comment réaliser de la propagande douce en distordant l'Histoire par légers et nombreux à-coups ?

Voici les différents liens où vous pouvez retrouver ce podcast :