On reprend la programmation "classique" des diffusions de podcast, après de nombreuses semaines de présentation de podcasts diffusés lors de PodRennes.

Cette semaine, c'est au tour du podcast Les interviews d'Éric Cooper.



Dans ce numéro 1, Éric interview la chanteuse Léo & The Cats à l'occasion de la sortie du titre Song 4 Everyone :



Léo & The Cats a fait des études d’art dramatique et de cinéma et commence très jeune le chant et la danse. Afin de se perfectionner, elle suit un intensif stage dans le West End, berceau anglais de la comédie musicale ainsi que des cours d'acrobaties aériennes et de piano. Dès sa 3ème année de Conservatoire, elle est engagée au théâtre Royal du Parc, puis dans un ambitieux opéra-rock belge et plus tard, dans Cabaret, pour le théâtre Le Public. Ses rôles lui permettent de partir en tournée et de se produire dans toute l’Europe. Côté cinéma, elle travaille en fiction pour Arte et pour une série télévisée belge. Léo & The Cats est un mélange artistique explosif savamment dosé

Voici les différents liens où vous pouvez retrouver ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 2 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !