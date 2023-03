Cette semaine, c'est le podcast Le Bestiaire des Besties qui est en diffusion samedi 1er avril 2023 à 20h. Lucile et Cécile nous présentent des animaux.



Dans ce numéro 1, les animaux à l'honneur sont l'hippopotame et la dinde :



Épisode presque pas de Noël avec deux animaux fort différents mais tous les deux de nature exotique : d’un côté l’hippopotame, l’un des animaux les plus meurtriers de la planète ; de l’autre, la dinde, l’un des animaux les plus consommés de la planète. Fight ?

Voici les différents liens où vous pouvez retrouver ce podcast :