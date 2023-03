On arrive doucement vers la fin du programme de PodRennes 2023 en diffusion sur RADIOM, et cette semaine, c'est le podcast Futur chien guide qui est diffusé.



Dans le numéro 1 diffusé samedi 25 mars 2023 à 20h, Estelle a comme invités Manon et son chien guide Rekko :



Manon revient sur ses premiers pas en tant que maîtresse de chien guide avec Isis, sa toute première qui lui a permis de parcourir les bancs de la fac de musicologie et d’en faire son métier, avant une récente reconversion qui coïncide finalement avec son retour sur les bancs de la fac dans une toute autre spécialité.

