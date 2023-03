Cette semaine c'est le podcast Coming in, Coming out qui est en diffusion. Ce podcast est mené par Alice Le Guiffant et est sous la forme d'interview, où les personnes retracent leur coming-out, à elles-mêmes, mais aussi à leur entourage.



Dans le numéro 1 samedi 4 mars 2023 à 20h, c'est Léna qui répond aux questions :



Léna sait depuis l’enfance qu’elle est attirée par les filles… et elle est assez rapide à vivre ce qui lui convient. Mais même ainsi, ça n’est pas sans doutes, peurs, chagrins d’amour, questions sur la sexualité… avec en toile de fond, l’envie de vivre une vie riche et passionnante !

Il a été question, dans cette longue interview, de foot, de rêves perturbants, de mariage, d’enfants, d’adoption suite à une PMA, et d’ex qui réapparaissent dans la vie quand on les attend le moins !

Voici les différents liens où vous pouvez retrouver ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 2 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour la suite du dimanche de PodRennes 2023 !