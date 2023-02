Suite du programme de PodRennes, avec cette semaine le podcast Monsieur Série & Friends qui, comme son nom l'indique, parle de séries télé.



Pour ce numéro 1 diffusé samedi 28 janvier 2023 à 20h, l’équipe parle des séries Himym et Friends :



Avec Sophie, Cécile et Mathieu nous vous avons parlé de plein de nos séries du moment, d'un combat déséquilibré entre un épisode de noël de HIMYM et un de Friends.



Après tout ça on a discuté de recommandations avec Smiley sur Netflix, The Mole sur Netflix, Cuphead saison 3 sur Netflix et Staged saison 3 sur ce que tu veux mais bon courage.



Bonnes fêtes et rendez-vous en janvier pour Monsieur Séries & Friends et semaine prochaine pour FACE B.

