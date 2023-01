Cette semaine je vous propose de découvrir le podcast Violences Sexuelles - CRIDEV. Parce que les podcasts permettent de s'exprimer librement sur tous les sujets, il est aussi important de mettre en avant des sujets lourds et difficiles, afin de libérer la parole et que ces sujets-là ne soient pas des tabous (et vous en avez l'habitude si vous écoutez Bully chaque jeudi à 16h).



Pour vous faire une courte présentation, CRIDEV est le centre de ressources d'interpellation pour un monde sans rapports de domination, qui se définie comme une association d’Éducation Populaire Politique 1, et qui vient en aide, entre autres, aux personnes opprimées.

Plusieurs séries de podcasts "CRIDEV" sont disponibles.



Concernant "Violences Sexuelles - CRIDEV" voici ce que l'on peut lire :



Ces pastilles sonores sont des mini-enquêtes personnelles et collectives, sur le terme des violences sexuelles et de leurs impacts dans nos vies, nos corps, nos relations, notre quotidien. Pour nous l’intime est politique, plus on s’exprime sur ce qu’on vit dans ses nuances les plus contradictoires, plus les personnes se sentent concernées. Alors dans ce podcast on libère la parole et on assume de parler de nos histoires liées à nos sexualités, nos vécus, nos pensées dans leurs recoins les plus intimes. Nos histoires sont banales, communes et en même temps singulières et spécifiques. C’est aussi parce qu’on peut se reconnaître dans les histoires des autres qu’on a réalisé à quel point c’est lié à un système bien plus puissant qui préexiste à nos vies. Ça fait donc nécessité pour nous, de participer à rendre visible les tabous a rendre social, public ce qu’on nous a toujours présenté comme étant privé, intime et donc invisible. Alors maintenant à nos histoires !

Et dans le numéro 2 diffusé ce soir à 20h , Manue et Justine nous racontent leurs premières expériences sexuelles non consenties.Voici les différents liens où vous pouvez retrouver ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 3 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour la suite du programme de PodRennes 2023 !