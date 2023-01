Suite du programme de PodRennes 2023 ! Après les livres, on passe maintenant à Bière de voyage. Lucas et Geoffroy parcourent la France à destination de différentes villes productrices de ce fameux breuvage.



Je me dois d'insérer ici les mentions légales d'usage, "L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération", même si il ne s'agit pas tant de la promotion du breuvage que de la découverte d’artisans exerçant leur métier, de plats et de villes.



Lisez plutôt le synopsis de ce podcast :



Quand Lucas et Geoffroy se décident à partir en voyage, c’est toujours à la dernière minute ! Ces deux experts de la bière artisanale partagent leurs découvertes brassicoles au gré de leurs excursions, mais également leurs coups de cœur culinaires ainsi que leurs visites improbables. Chaque mois, une nouvelle destination, de nouvelles brasseries, de nouveaux lieux, un nouveau voyage.

Pour ce numéro 1, les deux compères visitent la belle ville de Strasbourg, et vous partagent leur retour ce soir à 20h.