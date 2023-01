Vous ne le savez peut-être pas, mais le week-end de Pâques est depuis quelques années synonyme de PodRennes 1. L'année 2023 ne déroge pas à la règle.

Pour la version courte, PodRennes est un festival de création audio — principalement des podcasts et des fictions sonores — qui a lieu à Rennes, et permet à différents podcasts de faire un numéro sur scène devant un public conquis.



Vous allez me dire : « Mais pourquoi Azertoff nous parle de PodRennes alors que c'est un article pour Podcasts & Fictions ? », et à cela je répondrai : « Car dans les créneaux à venir, c'est les podcasts qui se produiront sur la scène de PodRennes qui seront diffusés ».



Et samedi 31 décembre 2022 à 20h, ce n'est autre que le podcast Pépé Blind Test qui ouvre ce week-end.



Voici ce que dit la description du podcast :



La bagarre et la musique



Un gros blind test où deux équipes s'affrontent à travers 5 épreuves musicales ! Dans la limite des stocks disponibles car c'est déjà assez long à préparer comme ça, non mais.



Le numéro diffusé 2 a été enregistré il y a deux ans, lors de la version "à distance" de PodRennes.Voici les différents liens où vous pouvez retrouver ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 3 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour la suite du programme de PodRennes 2023 !