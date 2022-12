Voici venue l'heure de la diffusion d'un des premiers podcasts que j'ai écouté — et qui m'a donné l'envie d'en faire — il y a de cela plus de 10 ans. Ce samedi, c'est Ça va trancher !

Ce podcast se présente ainsi :

Depuis 2011 Ça va trancher fait le tour de l'actualité, tantôt geek tantôt insolite mais aussi sociétale et pouvant porter à débat afin de trancher joyeusement dans le vif du sujet. Invités, rubriques et autres petites surprises jalonnent l'histoire de cette émission qui est toujours en train de s'arrêter, puis repart, pour le meilleur et pour le pire.

Dans ce numéro 1 , vous trouverez l'une des rubriques que j'aime le plus (tous podcasts confondus) : le roman photo.Et dans ce numéro tout spécialement, c'est la fin de la BDde Fabcaro qui est utilisé. Vous pouvez d’ailleurs retrouver l'intégralité de cette BD racontée/vécue par l'équipe ici 2 Voici les différents liens où vous pouvez retrouver cette fiction audio :Vous retrouvez sur cette page 3 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !