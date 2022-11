Apprendre de nouvelles langues ne vous fait pas peur ? Cette semaine, samedi 3 décembre 2022 à 20h, c'est le podcast 28 lettres : l'arabe en podcast qui vous permet, sous ce format, de vous familiariser avec la langue arabe.



Dans ce numéro 1, Ahmed Galal, qui anime le podcast, fait une interview de Hassan Bazzin afin de présenter la méthode Jawad :



Dans cette nouvelle interview, j'accueille Hassan Bazzin, formateur et véritable passionné de la langue arabe. En 2018, il a fondé la Méthode Jawad : une plateforme de cours en ligne conçus et dédiés aux francophones. Son objectif : permettre aux apprenant(e)s de passer outre la pédagogie ancienne, souvent laborieuse et peu efficace.

